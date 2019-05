Gulbrandsen verlässt RB Salzburg

Fredrik Gulbrandsen blieb drei Jahre in Salzburg

Fredrik Gulbrandsen und RB Salzburg gehen künftig getrennte Wege. Der Norweger wird seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Das verkündete der österreichische Meister via Presseaussendung. Wohin die Reise geht, ist noch unbekannt.

"Ich habe so ein Gefühl, das mir sagt: Das musst du jetzt tun. Ich fühle, dass es Zeit für mich ist, etwas Neues zu machen. Ich hatte drei tolle Jahre hier in Salzburg, daran werde ich mich immer erinnern. Aber ich denke, dass ich an einem Punkt meiner Karriere angekommen bin, wo es vielleicht die letzte Chance ist, in eine große Liga zu wechseln. Als Fußballer will man immer auf dem höchsten Niveau spielen", meinte Gulbrandsen.

"Freddie hat sich letztendlich dazu entschieden, seine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen. Er hat sich bei uns mit sehr guten Leistungen in den letzten zwei Jahren in die Auslage gespielt und möchte die dadurch für ihn entstandenen Möglichkeiten in einer neuen Umgebung nutzen. Dabei wünschen wir ihm von ganzen Herzen alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel sportlichen Erfolg", wird Sportdirektor Christoph Freund zitiert.

Gulbrandsein wechselte im Sommer 2016 in die Mozartstadt und brachte es in 106 Einsätzen auf 31 Tore und 16 Vorlagen.

red