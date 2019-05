Tekpetey vor Wechsel von Schalke zu Düsseldorf?

Getty Images

Wechselt Bernard Tekpetey vom FC Schalke 04 zu Fortuna Düsseldorf?

Dank einer Rückkaufklausel konnte der FC Schalke 04 seinen Ex-Spieler Bernard Tekpetey vom SC Paderborn zurück nach Gelsenkirchen holen. Zieht es den Offensivakteur nun direkt weiter zu Fortuna Düsseldorf?

Bis zuletzt hofften die Paderborner darauf, nach ihrem Aufstieg mit Tekpetey in die kommende Bundesligasaison zu gehen. Sein Vertrag bei den Ostwestfalen lief ursprünglich noch bis Juni 2021.

"Wir bedauern den Verlust von Berni, der sich in der gerade abgelaufenen Saison zu einem wichtigen Bestandteil in unserem Kader entwickelt hat", kommentierte Geschäftsführer Markus Krösche den Wechsel des 21-Jährigen, der am vergangenen Samstag etwas überraschend über die Bühne ging

Tekpetey war 2016 von UniStar SA aus Ghana zu den Königsblauen gewechselt, hatte sich dort zunächst jedoch noch nicht durchsetzen können.

Dann folgte der Transfer nach Paderborn: In 32 Zweitliga-Spielen für den SCP erzielte Tekpetey in der abgelaufenen Spielzeit zehn Tore und legte sechs weitere Treffer für seine Mitspieler auf.

FC Schalke 04 zahlte Millionen-Ablöse für Bernard Tekpetey

Diese Leistungen machten ihn wiederum erneut interessant für Schalke, das laut "Bild" rund 2,5 Millionen Euro und "Sky" zufolge sogar sieben Millionen Euro für Tekpetey zahlte.

Ob dieser aber in der kommenden Saison tatsächlich im königsblauen Trikot aufläuft, ist noch ungewiss. Auf Schalke werde man seine sportliche Zukunft "in aller Ruhe besprechen", teilte der Revierklub mit.

Zuletzt wurde über einen Wechsel zu Fortuna Düsseldorf spekuliert. "Ein interessanter Mann", bestätigte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.