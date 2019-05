Goodbye Bayern: Werder verpflichtet Friedl

Getty Images

Marco Friedl bleibt Werder Bremen erhalten

Marco Friedl wird nicht mehr zum FC Bayern München zurückkehren, vielmehr geht die sportliche Zukunft des 21-Jährigen beim SV Werder Bremen weiter. Das bestätigte der Nord-Klub am Mittwoch.

Somit verpflichtet Bremen den österreichischen U21-Nationalspieler fest, in der abgelaufenen Rückrunde war er lediglich auf Leihbasis für die Grün-Weißen aktiv. Sowohl über die Höhe der Ablösesumme als auch über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Friedl werde allerdings "langfristig" gebunden, heißt es in der Mitteilung.

"Wir sind mit der Entwicklung von Marco sehr zufrieden und haben bereits früh signalisiert, dass wir gerne mit ihm weiterarbeiten möchten. Die Gespräche sowohl mit Marco als auch dem FC Bayern München waren sehr angenehm", freute sich Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Auch Trainer Florian Kohfeldt zeigte sich mit der Verpflichtung zufrieden. "Ich habe immer betont, dass Marco eine hohe Wertschätzung bei uns genießt und er in Zukunft eine wichtige Rolle in der Defensive einnehmen kann." Unter dem SVW-Coach kam Friedl auf 15 Bundesliga-Spiele.

Friedl verabschiedet sich vom FC Bayern

"Vom ersten Moment an habe ich mich bei Werder sehr wohl gefühlt. Nicht erst in den letzten Monaten spürt man, dass sich hier sportlich etwas entwickelt. Ich freue mich, dass ich in Zukunft weiterhin meinen Anteil zu dieser Entwicklung beitragen kann", so unterdessen Friedl.

Gleichzeitig verabschiedete sich der Abwehrspieler von seinen ehemaligen Kollegen beim FC Bayern, wo er "eine sehr gute Ausbildung genossen" habe. Friedl sei "dem Verein dankbar für die Unterstützung" und denke "auch gerne an die schöne Zeit zurück".