Matthäus: Kovac kann in Heynckes' Fußstapfen treten

Lothar Matthäus ist von der Arbeit, die Niko Kovac beim FC Bayern leistet, überzeugt

Nach dem Titel-Triumph in der Fußball-Bundesliga und dem anschließenden DFB-Pokalsieg des FC Bayern München glaubt Lothar Matthäus, dass der deutsche Rekordmeister unter Trainer Niko Kovac in Zukunft noch größere Erfolge feiern kann.

"Bereits das Double war das Ergebnis toller Arbeit und sehr guter Mannschaftsführung", schrieb der TV-Experte in seiner Kolumne bei "Sky" und fügte an: "Es stimmt einfach nicht, dass Niko das Team nicht hinter sich hat oder hatte."

In Robert Lewandowski und James Rodríguez habe es zwei Profis gegeben, "die in einigen Momenten unzufrieden" gewesen seien, "aber den allergrößten Teil hat er mitgenommen, überzeugt und deshalb das Maximum herausgeholt", so der deutsche Rekordnationalspieler.

"Sonst wäre eine solche Leistung und Aufholjagd, wie sie den Bayern gelungen ist, niemals möglich gewesen", ist sich Matthäus sicher.

Matthäus: Kovac muss beim FC Bayern "Zeit und Vertrauen bekommen"

"Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Niko Kovac in der Bundesliga einen Mann haben, der mit den Jahren und mit guten Transfers irgendwann in die Fußstapfen eines Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld treten kann", blickte der 58-Jährige nach vorn.

Genau wie Jürgen Klopp, den Matthäus ebenfalls lobte, gehe auch Kovac "mit Spielern, Fans und Medien wunderbar um." Allerdings müsse der Kroate auch "die Zeit und das Vertrauen bekommen, das er verdient hat".

"Er ist 47 Jahre alt, hat Erfolge vorzuweisen und bringt alles mit, was ich mir von einem tollen Trainer wünsche", schloss Matthäus seine Lobrede.