Rapid holt Thorsten Schick aus Bern

Thorsten Schick präsentiert sein neues Trikot. © SK Rapid

Ex-Bern-Legionär Thorsten Schick verstärkt bei Rapid Wien die rechte Außenbahn, der Leihvertrag von Andrei Ivan wird erwartungsgemäß nicht verlängert.

Der SK Rapid hat nach Taxiarchis Fountas erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und holt mit Thorsten Schick den zweiten Flügelspieler ablösefrei für die neue Saison. Der 29-jährige Steirer spielte zuletzt drei Jahre für die Young Boys Bern, mit denen er zweimal in Serie den Meistertitel in der Schweiz holte. Bei Rapid unterschreibt er bis Sommer 2022.

"Ich freue mich sehr, dass ich nun bei so einem großen Klub wie Rapid unter Vertrag stehen darf. Ich habe mich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden, auch wenn ich mitbekommen habe, dass es hier zuletzt eine etwas turbulente und schwierige Saison war. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in den nächsten Jahren wieder erfolgreichen Fußball spielen", so Schick in einer ersten Stellungnahme.

Sportdirektor Zoran Barišić: "Die Verhandlungen mit Thorsten Schick waren schon vor meinem Dienstantritt sehr weit fortgeschritten und ich freue mich, dass wir diesen Transfer nun erfolgreich abschließen konnten. Thorsten war schon zu meiner Zeit als Rapid-Trainer auch auf meiner Liste, das hat damals aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Umso schöner, dass er nun hier ist."

Berns Assistkönig wechselt zu Rapid

Schick entstammt dem Nachwuchs von Sturm Graz, wohin er über Gratkorn, Altach und die Admira 2014 wieder zurückkehrte. Nach zwei beachtlichen Saisonen in seiner Heimatstadt wurden schließlich die Young Boys auf ihn aufmerksam. Bei den Schweizer Hauptstädtern sammelte er in drei Jahren rechlich Einsatzzeit und internationale Erfahrung, holte zwei Meistertitel und kam in der abgelaufenen Saison auch zweimal in der Champions-League-Gruppenphase zum Einsatz.

In 106 Pflichtspieleinsätzen bereitete Schick 32 Tore der Berner direkt vor, neun Treffer erzielte der rechte Außenbahnspieler selbst. 2018/19 war er mit elf Assists bester Vorlagengeber der Young Boys.

Andrei Ivan kehrt zu Krasnodar zurück

Zu Ende geht bei Rapid das sportlich unrühmliche Kapitel um Andrei Ivan. Der 22-jährige Rumäne, der all seine drei Pflichtspieltore in Grün-Weiß im Juli 2018 erzielt hatte und danach völlig enttäuschte, kehrt zum russischen Erstligisten FK Krasnodar zurück.

Ivans Gesamtbilanz als Rapidler liest sich für einen Offensivspieler verheerend: Drei Tore und ein Assist in 2.130 Einsatzminuten, auf 40 Spiele aufgeteilt.

red