Bremen verlängert mit Vollert und verleiht ihn nach Halle

Jannes Vollert verstärkt den Halleschen FC in der kommenden Saison

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Innenverteidiger Jannes Vollert verlängert und den 21-Jährigen umgehend für zwei Jahre an den Drittligisten Hallescher FC verliehen.

Das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte Bremen keine Angaben. Vollert war 2013 in den Nachwuchs der Werderaner gewechselt und kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft.