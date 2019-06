Irland verpasst Dänemark kalte Dusche

Francois Nel, getty

Christian Eriksen und Dänemark verpassten einen Sieg gegen Irland

Die irische Fußball-Nationalmannschaft bleibt im Kampf um die Qualifikation zur Europameisterschaft im kommenden Jahr ungeschlagen.

Gegen Dänemark mit Thomas Delaney von Vizemeister Borussia Dortmund und Yussuf Poulsen von RB Leipzig in der Startelf erkämpfte sich der Tabellenführer der Gruppe D dank eines späten Treffers ein 1:1 (0:0).

Der frühere Bundesliga-Profi Pierre-Emile Höjbjerg (76.) sorgte in Kopenhagen kurz nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer für die Führung der Dänen, Innenverteidiger Shane Duffy glich kurz vor dem Ende aus (85.).

Dänemark drängte nach dem Remis zum Auftakt gegen die Schweiz (3:3), die am Mittwoch im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal ausgeschieden war, auf den ersten Sieg. An der Abwehr der Iren biss sich das Team um Christian Eriksen vom Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur lange die Zähne aus. Irland bleibt mit sieben Punkten und einem Spiel mehr an der Tabellenspitze.

Im zweiten Spiel der Gruppe sicherte sich Georgien durch das 3:0 (1:0) in Tiflis gegen Gibraltar die ersten Punkte.