Draxler zum FC Bayern? "Habe nichts gehört"

Shaun Botterill, getty

Julian Draxler weiß nichts von einem Abschied aus Paris

In den vergangenen Wochen wurde Nationalspieler Julian Draxler immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Jetzt hat sich der Wahl-Pariser erstmals selbst zu den Gerüchten rund um seine Person geäußert.

Tottenham soll schon ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro abgegeben, der FC Bayern den Mittelfeldspieler immerhin als möglichen Neuzugang für die kommende Saison in Betracht gezogen haben: In den letzten Tagen war Julian Draxler immer wieder Gegenstand diverser Transfergerüchte.

Der 25-Jährige selbst will allerdings nichts von einem Wechsel wissen. Er könne zu den Meldungen nichts sagen, teilte Draxler der "Bild" mit. Außerdem habe er "keine Intention, den Verein zu verlassen", stellte der Mittelfeldspieler klar, dass er seine sportliche Zukunft weiter in Paris sieht.

Ob die PSG-Verantwortlichen aber auch weiterhin mit ihm planen, vermochte Draxler nicht zu beantworten. Er habe von Klubseite "nichts gehört" und "mit niemandem gesprochen". Er wisse von nichts, sagte der Nationalspieler, der gegen Weißrussland sein 50. A-Länderspiel bestritt.

Zuletzt hieß es aus Frankreich, dass PSG den Deutschen im Sommer unter Umständen sogar verkaufen muss, um Geld einzunehmen und dadurch nicht gegen die Statuten des Financial Fair Play zu verstoßen. Bestätigt wurden diese Meldungen bislang von Vereinsseite allerdings nicht.