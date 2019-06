Ribéry hofft noch auf Wechsel zu Top-Klub

Christian Kaspar-Bartke, getty

Franck Ribéry verabschiedete sich mit dem Double vom FC Bayern

Mit 36 Jahren blickt der langjährige Star des FC Bayern, Franck Ribéry, allmählich der Fußball-Rente entgegen. Seine Karriere will der Franzose allerdings nicht einfach irgendwo in der Prärie ausklingen lassen. Der Angreifer träumt noch von einem Wechsel zu einem Top-Klub.

"Ich habe noch etwas zu geben", stellte Franck Ribéry im Interview mit der französischen "L'Équipe" klar und untermauerte damit seine Ambitionen, auch in Zukunft "in einem großen Klub spielen" zu können.

Welchen Verein er bevorzugt, ließ der Außenstürmer allerdings offen. Sicher sei nur, dass er noch einmal "eine Herausforderung" suche. Diese Erkenntnis habe er eigener Aussage zufolge erst am letzten Spieltag seiner Bundesliga-Karriere im Spiel gegen Eintracht Frankfurt gezogen.

"Nach meinem Tor am letzten Spieltag hat es bei mir Klick gemacht. Es hat die Dinge in meinem Kopf durcheinander gebracht", so Ribéry. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, der Flügelstürmer heuere bei kleineren Vereinen, wie beispielsweise Premier-League-Aufsteiger Sheffield United, an. Auch ein Wechsel in die heimische Ligue 1 stand bereits im Raum.

Franck Ribéry stand zwölf Jahre lang beim FC Bayern unter Vertrag. Zum Saisonende wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert.