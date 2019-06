Irisches Mittelfeldtalent ein Kandidat für den BVB?

Alexander Hassenstein, getty

Der BVB jagt anscheinend ein junges Talent aus Irland

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist auch in diesem Sommer wieder auf der Suche nach jungen Talenten. Ein Youngster aus Irland steht beim BVB anscheinend besonders hoch im Kurs.

Nach Informationen des englischen "Daily Mirror" bemüht sich der Vizemeister gegenwärtig um die Dienste des 21-jährigen Simon Power.

Der Mittelfeldspieler spielt seit 2018 für die Junioren des englischen Premier-League-Aufsteigers Norwich City. Vom Team des deutschen Trainers Daniel Farke war der Ire zuletzt an den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht ausgeliehen.

Für den Klub aus Südholland kam Power jedoch lediglich in zehn Spielen zum Einsatz. Zuvor hatte er in England ebenfalls vergeblich auf den großen Durchbruch gehofft. Ein Einsatz in der ersten Mannschaft war dem Flügelspieler in Norwich nicht vergönnt.

Nach seiner Rückkehr zu den Kanarienvögeln soll der Junioren-Nationalspieler in der nächsten Saison regelmäßig bei den Profis mittrainieren.

Da mehrere internationale Top-Klubs an seinen Diensten interessiert sind, könnte sich Power aber auch gegen die Rückkehr nach England und für eine neue Herausforderung entscheiden.

Neben der Borussia sind angeblich auch Ajax Amsterdam, der PSV Eindhoven und Olympique Lyon interessiert.

Welche Rolle er in Dortmund einnehmen könnte, ist noch unklar. Für einen Platz in der Startelf müsste sich der Außenspieler aber gewaltig strecken.