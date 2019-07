Ribéry warnt: Bayern muss "investieren, nachrüsten!"

Christian Kaspar-Bartke, getty

Franck Ribéry hat sich zur Situation bei seinem Ex-Klub FC Bayern München geäußert

Der FC Bayern München steckt mitten im von der Führungsetage angekündigten Umbruch: Die Abgänge der Altstars Franck Ribéry, Arjen Robben, Rafinha sowie die Wechsel von Ex-Nationalspieler Mats Hummels und Edeltechniker James Rodríguez stehen bereits fest. Mit Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Fiete Arp haben die Münchner allerdings auch schon kräftig in Neuzugänge investiert. Laut Ribéry muss dennoch einiges passieren.

"Bayern braucht Qualität, sie müssen investieren, nachrüsten!", äußert sich der Franzose im Gespräch mit der "Sport Bild" zur Situation bei dem Klub, den er in den vergangenen zwölf Jahren zu vielen Titeln führte. In die Pläne, die Präsident Uli Hoeneß und Co. schmieden, ist Ribéry dennoch nicht eingeweiht: "Ich verfolge selbst sehr gespannt, was sie machen", so der 36-Jährige.

Vor allem auf seiner Position auf dem Flügel sieht der Routinier noch großen Nachholbedarf. "Nur mit Serge Gnabry und Kingsley Coman ist es vielleicht zu wenig, um in die neue Saison zu gehen." Beide seien "gute Spieler", eine ganze Saison auf Top-Niveau zu absolvieren, sei jedoch eine "neue Herausforderung" für Coman und Gnabry, die zudem immer wieder "Probleme mit Verletzungen hatten", führt Ribéry aus und warnt: "Bayern braucht mehr Flügelspieler."

Sané wäre ein Spieler, der den FC Bayern weiterbringt

Die Lösung könnte Leroy Sané lauten. Einen Transfer des 23-jährigen Manchester-City-Stars ordnet Ribéry entsprechend positiv ein: "Sané wäre ein Spieler, der Bayern weiterbringt. Er hat Top-Fähigkeiten, kann auf der rechten und linken Seite spielen. Ich bin gespannt, ob er sich wirklich für München entscheiden wird, Lust auf die Bundesliga hat."

Und wenn Sané absagt? "Vielleicht rufen sie ja noch einmal bei mir an, wenn es keine andere Lösung gibt", scherzte Ribéry: "Nein, im Ernst: Das Kapitel FC Bayern als Spieler ist für mich traumhaft im Mai zu Ende gegangen."

Weiterhin plauderte Ribéry über seinen Landsmann Lucas Hernández, den Bayern für die vereinsinterne Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid loseiste. Der Verteidiger sei "ein guter Junge" und auf dem Platz "sehr aggressiv". "Er wird Bayern sofort verstärken", ist sich Ribéry sicher.

Ribéry hält sich mit Waldläufen fit, eine Entscheidung über seine weitere sportliche Zukunft will er "innerhalb der nächsten zwei Wochen" treffen. "Es gibt viele gute Angebote aus Europa, aber ich muss auch auf die Familie, meine Kinder gucken", sagte der Offensivspieler: "Wenn du so lange bei Bayern warst und das deine zweite Heimat wurde, ist der Schritt weg von hier nicht leicht."