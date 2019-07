Ex-Nationaltrainer Ventura mit Neuanfang in Serie B

Alessandro Sabattini, getty

Neue Herausforderung für Gian Piero Ventura

Der erfolglose ehemalige italienische Fußball-Nationaltrainer Gian Piero Ventura setzt auf einen Neustart in der Serie B. Der 71-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag beim Zweitligisten US Salernitana. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Ventura war im November 2017 als Nationaltrainer entlassen worden, nachdem der viermalige Weltmeister erstmals seit 60 Jahren die WM-Qualifikation verpasst hatte.

Im Oktober 2018 hatte er den damaligen Erstligisten Chievo Verona übernommen, der Vertrag wurde jedoch nach fünf Wochen wieder aufgelöst.