Mourinho schließt Bundesliga-Job nicht aus

Richard Heathcote, getty

Bereitet sich José Mourinho auf einen Job in der Bundesliga vor?

Star-Trainer José Mourinho ist seit über einem halben Jahr arbeitslos. Nun überraschte der Portugiese in einem Interview mit einer Bemerkung, die die Fans der Fußball-Bundesliga aufhorchen lässt.

"Derzeit lerne ich Deutsch", erklärte der 56-Jährige im Gespräch mit der italienischen "Gazzetta dello Sport". "Ich spreche Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Italienisch. Diese Sprache fehlt mir noch."

Einen Job in der deutschen Beletage hat er aktuell aber noch nicht in Aussicht. Für die Zukunft ist der zweimalige Champions-League-Sieger diesbezüglich aber durchaus offen. "Natürlich schließe ich nichts aus, auch nicht Deutschland", so Mourinho weiter.

Im vergangenen Dezember endete für den Coach nach zweieinhalb Jahren die Zeit beim Premier-League-Klub Manchester United mit seiner Entlassung. Seitdem wird er immer wieder mit spektakulären Trainer-Jobs in Verbindung gebracht.

So kokettierte er mit einem Engagement als Nationaltrainer und träumte von der Fußball-Weltmeisterschaft, ein Angebot aus China schlug er derweil trotz eines möglichen Rekord-Gehaltes aus.

Mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010) triumphierte er in der Königsklasse, hinzu kommen jeweils drei Meisterschaften in England und Spanien. Als letzten Titel gewann er 2017 die Europa League mit den Red Devils.