Neuer äußert sich zu umstrittenen Berater-Aussagen

Manuel Neuer äußerte sich auf der USA-Reise des FC Bayern

Manuel Neuer hat sich zu den umstrittenen Äußerungen seines Beraters Thomas Kroth geäußert, wonach er sich einen Abschied vom FC Bayern München in mittelfristiger Zukunft vorstellen könne.

Mit seinen Statements in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hatte der Neuer-Agent vor einer Woche für große Aufregung und verstimmte Bayern-Bosse gesorgt.

Der Spielführer des Deutschen Meisters bezog jetzt im Rahmen der USA-Reise der Münchner Stellung zu den Äußerungen von Kroth. Dabei relativierte er das ganze Thema um einen möglichen Abgang aus München: "Ich habe meine eigene Meinung. Ich weiß, wo ich das platzieren muss. Wir sind total im Austausch gewesen mit den Bossen", so der 33-Jährige.

Neuer stellte klar: "Das läuft hinter verriegelten Türen und ist nichts für die Öffentlichkeit. Wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich es den Bossen und nicht über eine Zeitung."

Sein langjähriger Berater Kroth hatte in der "SZ" daran gezweifelt, dass der FC Bayern qualitativ gut genug ist, um um den Sieg in der Champions League mitzuspielen: "Manuel ist erfolgsorientiert. Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend - also konkurrenzfähig - aufgestellt ist, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen."

Neuer unterstreicht: Wollen Rekord ausbauen"

Der Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft bereitet sich mit dem Rekordmeister derzeit in Los Angeles auf die bevorstehende Bundesliga-Saison vor. In der Nacht zu Donnerstag setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den englischen Hauptstadtklub FC Arsenal.

Neuer interessierte diese Momentaufnahme aber nicht. Er richtete den Blick weit voraus und verkündete nach sieben Meistertiteln am Stück den neuen Bayern-Plan.

"Dortmund hat aufgerüstet. Und ich glaube, der eine oder andere Verein wird auch eine Rolle spielen, was die Meisterschaft betrifft. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir unseren Rekord ausbauen wollen. Wir versuchen, den so auszubauen, dass er nicht zu brechen ist. Das ist unser großes Ziel", sagte Neuer zur Titelserie für die Bundesliga-Ewigkeit. Die Ansage dürfte auch beim BVB, der 1500 Kilometer weiter nördlich die Seattle Sounders aus der Major League Soccer mit 3:1 besiegte, angekommen sein.