LASK trifft in CL-Quali auf Basel oder PSV

LASK-Trainer Valérien Ismaël

Bundesliga-Vizemeister LASK trifft in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation auf den Sieger der Zweitrundenpartie FC Basel gegen PSV Eindhoven.

Das Hinspiel zwischen PSV und Basel steigt bereits Dienstag in Eindhoven. Sowohl die Niederländer als auch die Schweizer haben noch kein Ligaspiel in den Beinen. In der letzten Saison der Eredivisie landete am Ende nur Ajax knapp vor PSV. Der vom ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller betreute FC Basel wurde zwar ebenfalls Vizemeister, aber mit Respektabstand von 20 Punkten hinter Young Boys Bern.

Die Hinspiele der 3. Quali-Runde werden am 6. und 7. August ausgetragen. Die Rückspiele am 13. August. Nachher ist für eine Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase noch das Playoff zu überstehen. Wer in der 3. Runde scheitert, ist trotzdem bereits fix für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert.

Der LASK muss zuerst auswärts antreten. Für das Rückspiel am 13. August werden die Linzer für ihre Meisterschaftsabonnenten bereits am kommenden Dienstag Tickets anbieten.

Ajax muss gegen PAOK ran

Der vermeintliche Schlager der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation steigt zwischen dem griechischen Meister PAOK Saloniki und Ajax AFC. Die Niederländer stießen vergangene Saison ja bis ins Halbfinale vor.

red