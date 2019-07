Gladbach-Coach Rose: Hitze hat eine positive Seite

unknown

Gladbach-Coach Marco Rose sieht Vorteile in den hohen Temperaturen

Eine Hitzewelle hat Deutschland im Griff. Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach kann den aktuellen Teamperaturen auch eine positive Seite abgewinnen.

"Für die Jungs geht es in diesen Tagen darum, Widerstände zu überwinden. Das ist auch ein wichtiges Thema während der Saison", sagte Rose.

Der ehemalige Salzburger Coach hat allerdings auf die Temperaturen von um die 40 Grad reagiert und das Training am Donnerstag und Freitag auf 9 Uhr vorverlegt.

"Die äußeren Bedingungen sind aktuell wirklich grenzwertig", so Rose.

Auf Training zu verzichten, ist in dieser Phase der Vorbereitung aber nicht denkbar. Schon am 9. August startet die Borussia mit dem Pokalspiel beim SV Sandhausen in die neue Saison. Acht Tage später beginnt mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 dann auch die Bundesliga.