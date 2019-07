Arp spricht über Stärken und Schwächen

Alexander Hassenstein, getty

Fiete Arp wechselte vom HSV zum FC Bayern

Für eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro hat sich der FC Bayern München die Dienste von HSV-Eigengewächs Fiete Arp gesichert. Nun hat der Stürmer seine Stärken und Schwächen offen gelegt.

Angesprochen auf seine größte Schwäche im privaten Bereich, antwortete der 19-Jährige auf den Vereinskanälen des FC Bayern: "Wenn es nicht unbedingt sein muss, bin ich an einem freien Tag schon extrem faul. Dann liege ich auch schon einmal zwei Stunden länger im Bett, wo man etwas mit einem Tag anfangen könnte."

Bezüglich Trainingsaktivitäten sei Arp jedoch sehr zuverlässig und arbeite sehr gerne an sich selbst. Auf dem Platz sieht die Nachwuchshoffnung seine Stärken im Dribbling und in den schnellen Bewegungen. Sein linker Fuß sowie das Kopfballspiel seien hingegen noch ausbaufähig.

Niveau beim FC Bayern "gefühlt eine andere Sportart"

In der bisherigen Vorbereitung konnte der ehemalige Hamburger mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Das Tempo beim FC Bayern mache ihm aber noch zu schaffen: "Das ist vom Tempo her kein Vergleich zu allem, was ich bisher erlebt habe. Das ist auf dem Niveau nochmal gefühlt eine andere Sportart, die hier gespielt wird."

Mit Robert Lewandowski hat Arp im Sturmzentrum einen Weltklassestürmer vor der Nase. Bezüglich möglicher Einsätze in der zweiten Mannschaft gibt sich der Angreifer allerdings noch bedeckt: "Einen genauen Plan habe ich nicht. Ich glaube, dass ist schwierig, wenn es um solche Entwicklungsschritte geht."