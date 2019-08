Rekordtransfer! Pépé-Wechsel zum FC Arsenal perfekt

Carlos Rodrigues, getty

Nicolas Pépé spielt in Zukunft beim FC Arsenal

Zahlreiche Topklubs waren an Nicolas Pépé von OSC Lille interessiert, darunter der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid und der SSC Neapel. Doch nun wechselt der Ivorer zum FC Arsenal.

Die Gunners bestätigten den Deal am Donnerstag. Der 24-jährige Flügelflitzer unterschreibt in London einen Vertrag bis 2024. Seine Ablösesumme liegt bei 80 Millionen Euro.

Damit löst Pépé Pierre-Emerick Aubameyang als teuersten Transfer von Arsenal ab. Der ehemalige BVB-Profi wechselte 2018 für 63,75 Millionen Euro nach England.

Schon am Mittwoch sind bereits geleakte Fotos aufgetaucht, die Pépé bei einem ersten Foto-Shooting im neuen Arsenal-Trikot zeigen. Der 24-Jährige wurde außerdem auf dem Weg zum obligatorischen Medizincheck abgelichtet, den er am Dienstag bereits positiv absolviert haben soll.

Lange galt Pépé als Transferziel des FC Bayern München, sollten sich die Wechsel von Leroy Sané oder Ousmane Dembélé nicht realisieren lassen.

Nicolas Pépé wechselte 2017 von Angers SCO in den Norden Frankreichs, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete. Für Lille überzeugte er in der vergangenen Spielzeit mit 22 Toren und 13 Vorlagen und war so maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub in der kommenden Saison in der Champions League vertreten ist.