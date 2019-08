Stars setzen Bayern-Bosse unter Druck

Alex Grimm, getty

Robert Lewandowski (r.) und Manuel Neuer fordern neue Verstärkungen

Die Forderungen der Führungsspieler des FC Bayern München nach Verstärkungen wurden zuletzt immer lauter, die Klubbosse sind entsprechend unter Druck gesetzt. Starstürmer Robert Lewandowski wurde jüngst konkret und sprach von drei neuen Spielern, die noch benötigt werden.

"Unabhängig davon, ob es den Münchnern gelingt, Leroy Sané zum FC Bayern zu lotsen, sollen noch weitere Spieler verpflichtet werden. Ich denke, dass wir noch drei neue Spieler brauchen", wird Lewandowski in der "Sport Bild" zitiert.

Der 30-Jährige fordert unmissverständlich: "Wir brauchen - auch wenn Sané kommt - einen weiteren Außenstürmer. Wir haben in der Offensive mit Franck Ribéry, Arjen Robben und James drei Spieler verloren und bis jetzt noch keinen gestandenen Neuzugang dort!"

Neben einem weiteren Flügelspieler sollen sich die Verantwortlichen an der Säbener Straße außerdem unbedingt um einen zentralen Mittelfeldspieler bemühen, so Lewandowski weiter gegenüber der Sportzeitung.

Auffällig war, dass die Bayern am vergangenen Samstag im Supercup bei Borussia Dortmund (0:2) die Bank mit zahlreichen Nachwuchsspielern besetzt hatte. Für Lewandowski ist dies kein Dauerzustand. "Wenn du eine ganze Saison mit 13, 14 erfahrenen Profis spielen willst, wird es schwer. Wir haben 50, 60 Spiele. Man darf nicht nur daran denken, was in einer Woche ist - es geht um eine Saison, drei, vier, fünf oder sechs Monate" sagte er: "Dafür haben wir zu wenige Spieler. Hoeneß und Rummenigge kennen meine Meinung."

Neuer vertraut Klubbossen: "Werden ihre Arbeit erledigen"

Mit seiner klaren Meinung steht Bayerns Top-Stürmer nicht alleine da. Auch Kapitän Manuel Neuer fordert gegenüber der "Sport Bild" noch externe Neuverpflichtungen, die dem Team direkt weiterhelfen. Er verfolge besonders in der Königsklasse mit den Münchnern große Ziele: "Nach dem frühen Ausscheiden gegen Liverpool ist es für mich wichtig, dass wir in der Champions League in der neuen Saison wieder zu den Favoriten gehören. [...] Ich möchte diesen Titel noch einmal gewinnen."

Gleichzeitig zeigte sich der Schlussmann zuversichtlich, dass Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Co. die Mannschaft noch entsprechend aufstellen werden: "Ich denke, dass unsere Verantwortlichen ihre Arbeit so erledigen werden, dass wir wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft haben, die Champions-League-Sieger werden kann. Das ist mein Ziel und mein Anspruch.“