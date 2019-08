Raman verrät: Funkel half beim Wechsel zum FC Schalke

Maja Hitij, getty

Benito Raman erklärt seinen Wechsel zum FC Schalke

Für 13 Millionen Euro wechselte Benito Raman im Sommer von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke. Dass der Deal letztlich über die Bühne ging, war auch 95-Coach Friedhelm Funkel zu verdanken.

Obwohl der FC Schalke in der vergangenen Saison in der Tabelle hinter Fortuna Düsseldorf landete, entschied sich Benito Raman zu einem Wechsel zu den Königsblauen. "Weil Schalke einer der größten Klubs in Deutschland ist. Weil Schalke mich unbedingt wollte", begründete der Belgier seinen Entschluss im Interview mit der "Sport Bild".

In den Gesprächen habe Schalkes Technischer Direktor Michael Reschke ihm verraten, dass es bei den Königsblauen ein internes Bewertungssystem für interessante Spieler gebe. "Normalerweise gebe es dabei als Bestnote drei Ausrufezeichen. Bei mir hätte man nach dem Spiel mit der Fortuna auf Schalke sechs Ausrufezeichen hinter meinen Namen gesetzt", plauderte Raman Details über die Vertragsgespräche aus.

Auch ein Vier-Augen-Gespräch mit Schalke-Trainer David Wagner habe seine Entscheidungsfindung beeinflusst, gestand Raman. "Ich habe in einem Restaurant etwa 25 Minuten intensiv mit David Wagner gesprochen, während alle anderen von Schalke an einem anderen Tisch saßen", so der Belgier: "Es ging darum, wie mich der Coach einschätzt, wie er Fußball spielen lassen will, welche Rolle ich einnehmen soll. Ich merkte sofort: Die Chemie stimmt."

Raman: So half Funkel bei meinem Schalke-Wechsel

Als das Angebot der Schalker in Düsseldorf eintraf, sei ihm sofort klargeworden, dass er "nur zu Schalke" wolle, sagte Außenstürmer. Als sich der Transfer unerwartet in die Länge zog, war es ausgerechnet Fortuna-Coach Friedhelm Funkel, der dafür sorgte, dass der Deal nicht aufgrund unglücklicher Umstände platzte.

"Der Trainer verstand mich und achtete im Training darauf, dass ich mich nicht verletze und der Wechsel somit nicht gefährdet wird. Dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar", lobte Raman seinen ehemaligen Trainer, den er neben seinem Jugendcoach als "wichtigsten Trainer in meiner bisherigen Karriere" bezeichnete.