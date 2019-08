Álvaro Domínguez erneuert Vorwürfe gegen Gladbach

View this post on Instagram

Hola amig@s, Quería compartir con vosotros un tema personal que muy pocas personas saben. A Día de hoy y después de 5 operaciones de columna, puedo decir que he recuperado mi vida y salud. En Diciembre de 2016 decidí retirarme y salirme de la burbuja, para así poder curarme en silencio sin prisas ni presión, quizá para volver a jugar, o quizá, simplemente poder volver a dar un paseo o hacer un viaje sin que fuese un gran esfuerzo. Han sido años difíciles conviviendo con un dolor que desespera, frustra y te amarga la vida, aun así para mi solo había un camino y era el de curarme. Son muchos los doctores que me han cerrado las puertas a ayuda por inseguridades y otros muchos porque no se creían mis quejas. Especial mención al Borussia Mönchengladbach que en ningún momento se ha preocupado o ha tratado de buscar soluciones. Llevo desde entonces sin tener noticias de ellos (así puede ser el fútbol a veces...) Probé todos los tratamientos que existen por todo el mundo, aprendí a convivir y saber de dónde procedían esos dolores, y así pude convencer 4 veces (después de la primera) a diferentes doctores para entrar a quirófano y se guiasen por lo que yo les podía indicar. En la sala de reanimación todos me daban la misma noticia : “pues tenías Razón. Estaba bastante mal... “ Todo esto no ha sido fácil mientras construía mi nueva vida después del fútbol, pero aquí estamos y hemos venido a luchar 😅💪🏾 Simplemente quería compartir esto para transmitiros la certeza de que cuando paséis por momentos difíciles, da igual el tiempo que dure, con sacrificio e ilusión podéis conseguir lo que os propongáis. Ahora solo me queda disfrutar, valorar todo este trabajo de los últimos 5 años donde empezó todo, y sobre todo darle las gracias a tod@s esas personas que han estado cerca de mi, sabiendo de mis problemas o sin saber, y me han regalado todo su apoyo junto a los valientes doctores que han creído en mi y se han comido el marrón 😊🙏🏼 Op1: 24/10/2015 - Munich Op2: 27/08/2016 - Madrid Op3: 6/03/2018 - Guipuzkoa Op4: 19/08/2018 - Guipuzkoa Op5: 5/05/2019 - Madrid “Never a Victim, Forever a Fighter” Alvaro Dominguez