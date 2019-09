Weigl gibt zu: Gedanke an DFB-Nominierung wäre "vermessen"

Stuart Franklin, getty

Julian Weigl will künftig mit BVB-Kapitän Marco Reus für Deutschland spielen

Julian Weigl darf bislang auf fünf Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft zurückblicken. Der Mittelfeldspieler des BVB hofft, dass in Zukunft noch einige weitere hinzukommen. Wichtiger sei aber vorerst die Arbeit bei Borussia Dortmund.

Eine Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw liegt nicht in seiner Hand, gab Julian Weigl gegenüber "Sky" zu verstehen. "Deswegen kann ich nur hier (in Dortmund, Anm. d. Red.) meine Leistung bringen. Nur dann wird man belohnt."

Nach seiner starken Debütsaison 2015/16 beim Revierklub wurde Weigl mit einer Berufung in die A-Elf von Löw belohnt. Bei der Europameisterschaft von 2016 stand der Mittelfeldspieler gar im Kader. "Auch wenn ich nicht zum Einsatz gekommen bin, aber im Training merkt man ja, ob man gut zurecht kommt oder nicht. Das hat schon immer ganz gut gepasst", erinnerte sich Weigl nun.

Sein letztes Länderspiel bestritt der 23-Jährige im März 2017 gegen England. Eine weitere Nominierung entfiel auch deshalb, weil er in den letzten beiden Spielzeiten bei seinem Klub nicht mehr gesetzt war.

Weigl blickt auf "schwierige Saison" beim BVB zurück

"Ich komme aus einer schwierigen Saison. Klar, ich habe die Rückrunde viel gespielt, aber nicht auf meiner Position", so Weigl im Rückblick. BVB-Coach Lucien Favre stellte den Allrounder in die Innenverteidigung, erst zur neuen Runde ist er wieder im zentralen Mittelfeld gesetzt.

Daher sei Weigl bislang "schon zufrieden" über die aktuelle Rolle beim BVB, blieb dabei aber auch realistisch: "Jetzt direkt mit der Nationalmannschaft zu rechnen, wäre schon ein wenig vermessen. Aber es ist ein Ziel, dort wieder hinzukommen."

In der laufenden Bundesliga-Saison stand Weigl in allen drei Spielen in der Startelf. Neben Axel Witsel ist er bei der Borussia für den Spielaufbau zuständig.