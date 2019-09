Viererpack! Ronaldo-Gala bei Kantersieg Portugals

unknown

Cristiano Ronaldo erzielt Viererpack für Portugal

Mit vier Toren hat Superstar Cristiano Ronaldo in der EM-Qualifikation Europameister und Nations-League-Sieger Portugal zum Sieg gegen Litauen geschossen.

Der Angreifer von Juventus Turin erzielte am Dienstag in Vilnius beim 5:1-Sieg fast alle Treffer der Gäste (7./Handelfmeter/61./65./76. Minute). Vytautas Andriuskevicius hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (28.). William Carvalho (90.+2) gelang in der Nachspielzeit noch das fünfte Tor.

Ronaldo steht damit bei 25 EM-Quali-Treffern in seiner Karriere und schob sich in der Liste der Rekord-Torjäger am Iren Robbie Keane vorbei.

Mit acht Punkten aus vier Spielen belegen die Portugiesen in ihrer Qualifikationsgruppe für die Fußball-Europameisterschaft 2020 Platz zwei hinter der Ukraine (13).

England kam in einem turbulenten Spiel auch dank des Doppel-Torschützen Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu einem 5:3 gegen den Kosovo und baute seine makellose Bilanz mit dem vierten Sieg im vierten Spiel aus. In Southampton waren die Gastgeber zwar bereits nach 34 Sekunden durch Valon Berisha (1.) in Rückstand geraten. Raheem Sterling (8.), Kapitän Harry Kane (19.), Mergim Vojvoda (38./Eigentor) und BVB-Profi Sancho (44./45.+1) drehten das Spiel jedoch.

Der Kosovo, der zuletzt mit Erfolgen in Bulgarien und gegen Tschechien für Furore gesorgt hatte, schaffte durch Berisha (49.) und Vedat Muriqi (55./Foulelfmeter) nur noch das 3:5.

Auch Weltmeister Frankreich hatte beim 3:0 (1:0) gegen Andorra Mühe. Bayern-Profi Kingsley Coman (18.), Clement Lenglet (52.) und Wissam Ben Yedder (90.+1) schossen den Sieg heraus. In der 28. Minute vergab Antoine Griezmann einen Foulelfmeter. Der Barça-Profi hatte schon zuletzt gegen Albanien einen Elfmeter an die Latte geschossen.