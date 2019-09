Bayer-Talente verspielen Sieg - Juve fegt Atleti vom Feld

Lukas Schulze, getty

Markus von Ahlen, Trainer der Leverkusener U19, muss sich mit einem Remis in der Youth League begnügen

In dieser Saison kämpfen die U19-Teams von Borussia Dortmund, FC Bayern München, RB Leipzig und Bayer Leverkusen in der Youth League um die Punkte. Am Mittwoch verpasste die junge Werkself trotz komfortabler Führung einen Sieg gegen Lokomotiv Moskau (2:2).

Nach dem Sieg der BVB-Junioren gegen Barcelona (2:1) und der Niederlage von RB Leipzig gegen SL Benfica (1:2) am Dienstag folgte das erste Remis einer deutschen Nachwuchsmannschaft in der Youth League.

Leverkusen ging durch Tore von Fabian Rüth (5.) und Christopher Scott (15.) in die Halbzeit, ein später Doppelschlag verhinderte jedoch die ersten drei Punkte in der Gruppe D. Vadim Karev (79.) entfachte für Moskau neue Hoffnung, Mikahil Ivankov (88.) sicherte dem russischen Hauptstadtklub das Remis.

In der zweiten Partie der Gruppe sorgte derweil die U19 von Juventus Turin für ein dickes Ausrufezeichen. Die Italiener bezwangen Atlético Madrid auswärts mit 4:0.

Die Junioren des FC Bayern treffen am Mittwochnachmittag in der Gruppe B auf Roter Stern Belgrad (Anstoß 16:00 Uhr).