"Heiliger Gigi" Buffon auf Maldinis Spuren

Emilio Andreoli, getty

Buffon machte sein 902. Pflichtspiel in seiner Karriere

Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon hat mit seinem 902. Pflichtspiel den Rekord von Paolo Maldini egalisiert. Juventus gewann zur Feier des Tages 2:1.

Comeback mit Rekord: Altstar Gianluigi Buffon war nach dem 2:1-Erfolg von Juventus Turin am 4. Spieltag der Serie A über Hellas Verona der gefeierte Held. Der 41-Jährige absolvierte bei seinem Comeback sein 902. Pflichtspiel und egalisierte damit die Bestmarke von AC Mailands einstigem Abwehr-Ass Paolo Maldini.

Juventus liegt im Titelrennen wieder gut im Rennen. Tabellenführer Inter gewann das Stadtderby gegen den AC Mailand 2:0. Buffon feierte nach knapp 16 Monaten eine gelungene Rückkehr im Tor des Rekordmeisters und rettete seinem Team den Sieg in der Nachspielzeit, als er einen Volleyschuss von Veronas Darko Lazovic abwehrte.

Italiens Sportzeitungen waren aus dem Häuschen. "Der Heilige Gigi leistet einen entscheidenden Beitrag zu Juves Sieg. Der Alte ist wieder zurück", schrieb die "Gazzetta dello Sport". "Ein Rekord und eine Super-Leistung: Gigi ist stets eine Garantie für Qualität, einfach eine Legende", schwärmte "Corriere dello Sport".

Ersatzkeeper bei Juve: Situation "akzeptiert"

Buffon selbst war nach dem geglückten Comeback im Juve-Trikot nach 490 Tagen einfach nur happy. "In unserem Stadion zu gewinnen, fühlt sich immer ganz besonders an. Mit unseren Fans zusammen zu sein, ist eine unbeschreibliche Ehre.", twitterte der Routinier.

Der Weltmeister von 2006 hatte zuletzt am 19. Mai 2018 für Juve auf dem Platz gestanden - übrigens auch bei einem 2:1-Heimsieg über Hellas Verona. Danach war Super-Gigi für ein Jahr zu Paris St. Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel gewechselt.

Dass er jetzt nur noch Ersatzkeeper bei Juve hinter dem Polen Wojciech Szczesny ist, macht Buffon nicht zu schaffen. "Es gibt keine Konkurrenz mit Szczesny, die Situation war von Anfang an klar, und ich habe sie akzeptiert", meinte Buffon und versicherte: "Ich passe mich an, doch ich kann trotzdem Freude haben."

Ronaldo erzielt Siegtreffer für Juventus

Der Waliser Aaron Ramsey bei seinem Serie-A-Debüt (31.) und Superstar Cristiano Ronaldo (49., Foulelfmeter) erzielten gegen Verona für Bayer Leverkusens nächsten Champions-League-Gegner die Tore.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Sami Khedira wurde in der 61. Minute für Ramsey eingewechselt. Der nicht für die Champions League gemeldete deutsche Nationalspieler Emre Can blieb auf der Bank und steht weiter bei nur 30 Pflichtspiel-Minuten in der laufenden Saison.

Beim Buffon-Comeback war Hellas früh durch Miguel Veloso in Führung gegangen (21.). Veronas Samuel Di Carmine schoss zudem einen Elfer an den Pfosten (20.). Den Strafstoß für Juventus verursachte der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Koray Günter.