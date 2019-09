Finaler Hummels-Stresstest am Mittwoch?

Christian Kaspar-Bartke, getty

Fehlt Mats Hummels dem BVB gegen Werder Bremen?

Borussia Dortmund bangt vor dem Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen weiter um Mats Hummels. Ob der Abwehrchef auflaufen kann, entscheidet sich womöglich noch im Laufe des Mittwochs.

Nachdem Hummels im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (2:2) nach 63 Minuten mit Schmerzen im Rücken ausgewechselt werden musste, meldete sich der Innenverteidiger am Montag zunächst via Twitter zu Wort. "Ich versuche es, bis Samstag wieder zu schaffen, ob es klappt wird sich aber erst in ein paar Tagen zeigen", schrieb der 30-Jährige.

Ob es Hummels in das Dortmunder Aufgebot schafft, könnte sich bereits am Mittwoch entscheiden. Laut Informationen der "Ruhrnachrichten" will der BVB den Neuzugang einem Belastungstest unterziehen, um zu sehen, ob der Rücken hält. Intern, so heißt es, werden die Chancen auf einen Wochenendeinsatz auf 50:50 beziffert.

Für die Dortmunder wäre ein Ausfall des Ex-Nationalspielers ein schwerer Schlag. Hummels präsentierte sich zuletzt in Top-Form, gehörte sowohl bei 0:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona als auch in Frankfurt zu den besten Borussen.

Dan-Axel Zagadou, der in Frankfurt für Hummels ins Spiel kam, stünde zwar als Alternative parat, wirkte zuletzt allerdings alles andere als sattelfest. Die andere Alternative wäre Julian Weigl, der schon in der letzten Saison immer wieder auf der Position des Innenverteidigers überzeugte.