Klinsmann will angeblich Spurs-Coach werden

Alex Grimm, getty

Jürgen Klinsmann sagte dem VfB Stuttgart ab - und will angeblich zu Tottenham Hotspur

Nachdem Jürgen Klinsmann einen Einstieg als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart abgelehnt hat, liebäugelt der frühere Nationalspieler angeblich mit einer Anstellung als Teammanager von Tottenham Hotspur.

Wie die "Daily Mail" berichtet, will der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996 zu seinem Ex-Klub zurückehren, falls Mauricio Pochettino die Spurs verlässt.

Klinsmann schnürte zwischen 1994/1995 sowie noch einmal im Jahr 1998 die Fußballschuhe für Tottenham. In dieser Zeit absolvierte er zwar lediglich 58 Pflichtspiele (31 Treffer) für den zweimaligen englischen Meister. Dennoch gilt der auf der Insel extrem beliebte Ex-Profi heute offiziell als Vereinslegende der Spurs.

Der 55-Jährige ist seit seiner Entlassung als US-amerikanischer Nationaltrainer im November 2016 vereinslos. Aktuell arbeitet Klinsmann als TV-Experte für "RTL".

Zuletzt teilte er in einem "t-online"-Interview mit, gerne auf die Trainerbank zurückzukehren und bezüglich seiner Zukunft "total flexibel" zu sein.

Dass Pochettino bei Tottenham in absehbarer Zeit seinen Stuhl räumt, ist nicht ausgeschlossen. Der Argentinier wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch bei Manchester United soll Pochettino bereits Thema gewesen sein.