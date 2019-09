Lizarazu glaubt nicht an CL-Sieg des FC Bayern

Harold Cunningham, getty

Bixente Lizarazu spricht über Chancen des FC Bayern in der Champions League

Ex-Profi Bixente Lizarazu glaubt nicht an einen Champions-League-Sieg des FC Bayern München in dieser Saison.

"Vielleicht ist es in diesem Jahr noch zu früh", sagte Lizarazu dem "kicker". Allerdings habe der deutsche Fußball-Rekordmeister mit den Transfers zahlreicher junger Spieler in den letzten Jahren "die Basis gelegt", lobte der Franzose, "auf Perspektive sollte es [mit dem Erfolg in der Champions League| klappen". Lizarazu konstatierte: "Nach Ribérys und Robbens Abschied beginnt bei Bayern nun definitiv ein neuer Zyklus."

Grundsätzlich, so Lizarazu, finde er die Qualität der aktuellen Münchner Mannschaft "gut". Der Kader habe "in allen Teilen großes Potenzial und bietet viele Optionen. Der Trainer kann auf Verletzungen reagieren". Die Abwehr sei jedoch "noch jung, sie hat nicht allzu viel Erfahrung".

Entscheidend für ein starkes Abschneiden auf internationaler Ebene sei die defensive Balance, so der frühere Abwehrspieler. "Ich vergleiche Bayern mit Liverpool, wo drei eher defensiv orientierte Mittelfeldspieler wie Henderson, Wijnaldum oder Fabinho stark im Zweikampf sind, viel Druck auf den Gegner ausüben, um den Ball zu gewinnen - und dann kommt sofort der direkte Pass auf die drei Spitzen Mané, Salah und Roberto Firmino."

Der FC Bayern trete dagegen mit drei Stürmern und Neuzugang Philippe Coutinho als Zehner an, "deshalb müssen die anderen zwei Mittelfeldspieler stark in der Defensive sein. Da müssen die Bayern aufpassen". Die Wahl der beiden defensiven Mittelfeldspieler sei "enorm wichtig".

Bixente Lizarazu erinnert an Champions-League-Triumph des FC Bayern 2001

Jedes Team brauche "einen Plan A mit und einen Plan B ohne Ball", mahnte Lizarazu, das "Überraschungsmoment" sei wichtig.

Wie beim amtierenden Champions-League-Sieger: "Ich liebe Liverpools Spielweise, diesen effektiven, direkten, totalen Fußball, der eigentlich ein sehr einfacher ist. Du musst Fußball mit Attacke und schnell nach vorne spielen: Ballgewinn, in fünf, sechs Sekunden der Torabschluss", schwärmte Lizarazu.

2001, als der heute 49-Jährige mit dem FC Bayern die Königsklasse gewann, sei der Kampfgeist "unglaublich" gewesen, "wir hatten das totale Teamwork. Wir waren so stark im Zweikampf".

Zudem hob Lizarazu Spieler-Persönlichkeiten wie Oliver Kahn, Jens Jeremies und Stefan Effenberg hervor: "Du brauchst Charakter auf dem Platz. Real hatte sicher mehr Talent als wir, aber wir hatten den größeren Willen. Ich liebe den Spirit dieser Bayern-Mannschaft von 2001."