Süle: Wechsel in die Premier League "war eine Überlegung"

Martin Rose, getty

Niklas Süle ist beim FC Bayern eine feste Größe

Beim FC Bayern führt seit zwei Jahren kein Weg mehr an Niklas Süle vorbei. Der Innenverteidiger hat sich in München gegen viele namhafte Konkurrenten durchgesetzt. Seinen Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister hat der 24-Jährige nie bereut.

Im "spox"-Interview äußerte sich der 1,95 Meter große Abwehrmann nun zu seiner Entscheidung für den Branchenprimus im Sommer 2017.

"Es war eine Überlegung, in die Premier League zu gehen. Das ist eine der Ligen, in denen ich unbedingt mal spielen will", erklärte Süle. "Zu dem Zeitpunkt habe ich den Wechsel nach München aber als besten Schritt gesehen. Und wie man sieht, bin ich sehr glücklich beim FC Bayern."

Kein Wunder: Mit den Münchnern feierte der DFB-Star bereits zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg. Satt ist er jedoch noch lange nicht.

Laut eigener Aussage will Süle "der beste Innenverteidiger der Welt werden, die Champions League gewinnen und mit der Nationalelf einen oder am liebsten mehrere bedeutende Titel gewinnen."

Wie eine WhatsApp-Nachricht die heutigen Bayern-Stars zu Freunden machte

Beim FC Bayern spielt der Innenverteidiger derzeit oft an der Seite von Jérôme Boateng. Den früheren Weltmeister bezeichnet Süle bis heute als eines seiner größten Vorbilder.

Schon bevor sie an der Säbener Straße zusammenspielten, pflegten beide eine besondere Beziehung. Eine WhatsApp-Nachricht von Boateng nach Süles Kreuzbandriss im Dezember 2014 ließ das Herz des damaligen Hoffenheimers höher schlagen.

"Er wusste von Sejad Salihovic, den er aus Berlin kennt, dass er damals mein Lieblingsspieler war. Als ich dann im Krankenhaus eine WhatsApp-Nachricht von ihm bekommen habe, war das für mich eine Riesen-Sache. Ich erzähle ihm heute noch ab und zu, wie glücklich er mich damit gemacht hat. Ich habe mich wirklich unheimlich darüber gefreut", so Süle.