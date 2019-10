Maier sagt Länderspiele ab - Waßmuth nachnominiert

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Leonie Maier sagt wegen Kniebeschwerden ab

Fußball-Nationalspielerin Leonie Maier vom FC Arsenal fällt wegen Kniebeschwerden für die beiden EM-Qualifikationsbegegnungen der deutschen Frauen gegen die Ukraine am Samstag (14:00 Uhr) in Aachen und am Dienstag (8. Oktober) in Thessaloniki gegen Griechenland aus.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte dafür die 23 Jahre alte Debütantin Tabea Waßmuth von der TSG Hoffenheim nach. Die DFB-Auswahl ist mit zwei Siegen und 18:0 Toren erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2021 in England gestartet.