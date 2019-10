Harit: "Fußball ist ein wenig wie ein Zirkus"

Christof Koepsel, getty

Amine Harit brilliert derzeit im Trikot des FC Schalke 04

Nach einer Saison zum Vergessen zeigt Amine Harit 2019/20, welchen Wert er für den FC Schalke 04 haben kann. In sieben Pflichtspielen erzielte der 22-Jährige bereits vier Treffer und legte weitere vier Tore auf. Nun äußerte sich der Marokkaner zum Aufschwung von S04.

"Wir haben alles in diesem Klub, um in Topform zu sein. Wenn du dieses Selbstvertrauen von jedem hast - das gilt für mich und für alle anderen im Team -, dann fühlst du dich besser auf dem Platz", so Harit im Gespräch mit "SchalkeTV".

Das neue Selbstvertrauen bei den Knappen ist demnach vor allem Coach David Wagner zu verdanken. "Er macht einen sehr sehr guten Job und hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben", stellt Harit heraus.

Zudem sei derzeit jeder auf Schalke auf das gleiche Ziel fokussiert, was es für den Offensivspieler erleichtere, sein derzeit so erfolgreiches Spiel auf den Rasen zu bringen. Der wiederentdeckte Spielspaß hat laut dem quirligen Nationalspieler auch einen netten Nebeneffekt für die Zuschauer auf den Rängen.

Horrorsaison des FC Schalke 04 spielt keine Rolle mehr

"Fußball ist ein wenig wie ein Zirkus, aber ein ernster Zirkus. Und wenn die Fans ins Stadion kommen und schöne Dribblings und Tore sehen, dann ist das Beste für uns", fasst Harit zusammen.

Die Bürde der abgelaufenen Spielzeit, in der Harit mit persönlichen Problemen und der FC Schalke lange gegen den Abstieg kämpfte, ist inzwischen aus den Köpfen der Königsblauen verschwunden.

"Die vergangene Saison war nicht so zum Freuen, aber jetzt sind wir zurück und ich denke, dass sie sich nun alle freuen können, über mich, über das Team, über alles", bringt Harit die neue Euphorie auf den Punkt.