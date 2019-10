HSV-Präsident Jansen will Frauenfußball stärken

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Marcell Jansen wünscht sich eine erfolgreiche Frauenmannschaft beim HSV

Präsident Marcell Jansen vom Hamburger SV liegt der Frauenfußball in seinem Klub am Herzen. Auch eine Rückkehr in die Bundesliga kann sich der 33-Jährige gut vorstellen.

"Das wäre ein Traum, eine Vision", sagte Jansen im Podcast "HSV - Wir müssen reden" vom "Hamburger Abendblatt": "Aber auch hier geht es um Nachhaltigkeit, um ein Konzept."

2012 hatte der HSV die Bundesliga-Mannschaft der Frauen als Sparmaßnahme zurückgezogen. Dies empfand Jansen als "nicht in Ordnung, ich war irritiert".

Gemeinsam mit Sportvorstand Jonas Boldt will er nun in dem Bereich wieder etwas bewegen. Aktuell spielen die ersten Frauen des HSV in der Regionalliga Nord.