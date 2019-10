Für immer FC Bayern? Das sagt Thiago

Christian Kaspar-Bartke, getty

Beendet Thiago seine Karriere beim FC Bayern?

Seit 2013 spielt Thiago für den FC Bayern München. Damals war der zentrale Mittelfeldspieler der absoluter Wunschspieler von Pep Guardiola. Doch auch nach dem Abgang des Star-Trainers hat sich der Spanier beim FC Bayern behauptet und ist mittlerweile kaum noch aus München wegzudenken.

Auf die Frage, ob es denkbar wäre, seine Karriere beim deutschen Rekordmeister zu beenden, hielt sich Thiago nun aber bedeckt.

"Das ist eine Entscheidung, die beide Seiten treffen müssen. Ich fühle mich super, meine Familie ist sehr glücklich. München ist eine ungemein lebenswerte Stadt. Warum nicht?", verriet der 28-Jährige im Vereinsmagazin "51".

Mit dem Klub identifiziere sich Thiago voll und ganz. "Ich sage immer: Der FC Bayern ist wie ein großes Haus, bei dem alle unter einem Dach eng zusammenleben", so der Spielmacher, der zuvor für den FC Barcelona auflief.

Kritik lässt Thiago kalt

Obwohl der Katalane in München seit Jahren zum Stammpersonal gehört, wurde Thiago in der Vergangenheit auch immer wieder kritisiert. Besonders in großen Spielen tauche der Sechser ab, lautet ein häufiger Vorwurf.

Doch Thiago sieht die Diskussionen um seine Person enspannt: "Ich bin seit sechs Jahren hier, wir wurden jedes Mal Meister und drei Mal Pokalsieger, standen dazu vier Mal im Halbfinale der Champions League. Ich respektiere, was die Leute denken und behaupten. Ich sage dazu gar nichts. Ich spiele."