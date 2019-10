Neuer gesteht: "Hinter vielem stand ein Fragezeichen"

Martin Rose, getty

Manuel Neuer hat über seine Leidenszeit vor der WM 2018 gesprochen

DFB-Torhüter Manuel Neuer hat zugegeben, dass er in der langen Verletzungspause vor der WM 2018 in Russland lange Zeit nicht so entspannt und selbstsicher auftreten konnte, wie es ihm derzeit wieder möglich ist.

"Weil ich unter Zeitdruck stand. Ob ich es schaffen würde, fit zu werden für die Weltmeisterschaft in Russland", erklärte der Keeper des FC Bayern im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

"Und unter dem Druck, ob ich überhaupt wieder Fußball spielen könnte. Auch das war in Anbetracht meiner Verletzungsgeschichte fraglich. Hinter vielem stand ein großes Fragezeichen", räumte Neuer ein.

Zugleich betonte der Torhüter: "Aber ich habe es geschafft. Das war eine der höchsten Hürden, die ich in meinem Leben genommen habe."

Die Unsicherheit habe bis zum ersten Spiel gegen Österreich eine Woche vor der WM angedauert, gestand Neuer. Mittlerweile ist der Routinier wieder topfit und in der deutschen Nationalmannschaft die klare Nummer eins.

Am Sonntagabend tritt Neuer mit der DFB-Auswahl im Rahmen der EM-Qualifikation in Estland an. Das Hinspiel hatten die Löw-Schützlinge mit 8:0 gewonnen.