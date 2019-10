Bulgarien präsentiert Balakov-Nachfolger

Richard Heathcote, getty

Georgi Dermendjiev wird der Nachfolger von Balakov

Georgi Dermendjiev ist neuer Trainer der bulgarischen Fußball-Nationalmannschaft und tritt damit die Nachfolge des in der vergangenen Woche im Zuge des Rassismus-Skandals rund um das EM-Qualifikationsspiel gegen England zurückgetretenen Krasimir Balakov an. Dies gab Yordan Letchkov, Vizepräsident des bulgarischen Verbandes BFU, am Montag bekannt.

Der 64 Jahre alte Dermendjiev trainierte zuletzt bis April 2019 Lewski Sofia, zuvor hatte er Ludogorez Rasgrad zweimal in die Gruppenphase der Champions League geführt.

Balakov, wie Letchkov ehemaliger Bundesligaprofi, hatte sein Amt beim WM-Vierten von 1994 vier Tage nach dem 0:6 gegen England (0:4) niedergelegt, auch die Führung des nationalen Verbandes (BFU) reichte ihren Rücktritt ein.

Die Begegnung in Sofia hatte mehrmals vor dem Abbruch gestanden, die englischen Stars wurden mit Affenlauten, höhnischen Gesängen und dem Hitlergruß beleidigt.