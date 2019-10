Rekord! Mbappé überflügelt Messi

Dean Mouhtaropoulos, getty

Mbappé hat einen neuen Champions-League-Rekord aufgestellt

Superstar Kylian Mbappé hat sich mit seinem Hattrick im Champions-League-Spiel gegen Brügge in die Geschichtsbücher eingetragen und Lionel Messi übertrumpft.

Der Weltmeister erzielte beim Gastspiel von Paris Saint-Germain in Belgien nach seiner Einwechslung in der 52. Minute einen Hattrick (61., 79., 83.) und ist damit der jüngste Spieler, der in seiner Karriere die Marke von 15 Champions-League-Toren knackte. Für den Youngster waren es in der Königsklasse bereits seine Treffer 15, 16 und 17.

Während Mbappé dieses Kunststück im Alter von 20 Jahren und 306 Tagen gelang, erzielte Messi sein 15. Königsklassen-Tor im Alter von 21 Jahren und 289 Tagen. Auch in einigen weiteren Bestenlisten kletterte der Franzose durch seine drei Treffer.

So ist Mbappé nun der fünftjüngste Spieler, dem in der Champions League ein Hattrick gelang. Zudem ist er erst der vierte Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs, der nach seiner Einwechslung dreimal traf.