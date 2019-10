Hamann: "Müller wertvoller als Coutinho"

FIRO/FIRO/SID/

Dietmar Hamann erneuerte die Kritik an Philippe Coutinho vom FC Bayern

Erst am Mittwoch hatte TV-Experte Dietmar Hamann heftig gegen Philippe Coutinho vom FC Bayern München geschossen. Nun legte er mit seiner Kritik nach und sprach sich für einen Verbleib von Thomas Müller aus.

"Klar ist für mich eines: Thomas Müller im Winter abzugeben, wäre fatal", stellte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne klar und erklärte: "Zum einen, weil ich ihn aktuell für die Mannschaft wertvoller finde als Philippe Coutinho und zum anderen, weil er die letzte große Identifikationsfigur dieser Mannschaft ist."

Müllers Wort habe in der Kabine so viel Gewicht, dass die Münchner nicht darauf verzichten könnten, so der ehemalige Bayern-Profi, der betonte wie wichtig eine Hierarchie in einer Fußball-Mannschaft ist: "Ich denke, dass er und Manuel Neuer diejenigen sind, an deren Wort und Führung sich diese Mannschaft aufrichtet."

Von Star-Neuzugang Coutinho ist Hamann dagegen keinesfalls begeistert. "Es gibt einen Unterschied zwischen nicht gut und schlecht spielen. Coutinho spielt momentan schlecht", stellte der 46-Jährige fest: "Er ist für ein Jahr ausgeliehen, hat jetzt schon einige Spiele für Bayern bestritten und eine Leistungssteigerung ist für mich überhaupt nicht zu erkennen."

Zuletzt hatte Hamann Coutinho noch als "Fremdkörper in der Mannschaft" bezeichnet. "Ich kann mich nach vorne an keine gute Situation erinnern. Wenn du so einen Spieler in der Mannschaft hast und nach vorne setzt er keine Akzente, dann bekommst du natürlich Probleme, weil er in der Rückwärtsbewegung nur ein halber Spieler ist", sagte der "Sky"-Experte nach dem mühsamen 3:2-Sieg des FC Bayern in der Champions League bei Olympiakos Piräus.

Niko Kovac hatte nach dem eher blassen Auftritt in Piräus erklärt, Coutinho fehle im Moment "das Quäntchen Glück". Der frühere Liverpool-Star habe aber "immer wieder gute Aktionen". Daher ist der Bayern-Trainer "mit Coutinhos Leistung genauso wie mit der Leistung der anderen sehr zufrieden".