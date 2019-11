Singh-Doppelpack! Bayern ringt Magdeburg nieder

Sebastian Widmann, getty

Singh traf für den FC Bayern doppelt

Die zweite Mannschaft von Bayern München hat sich in der 3. Fußball-Liga in der Tabelle am 1. FC Magdeburg vorbeigeschoben. Im direkten Duell behielten die Bayern mit 2:1 (2:0) die Oberhand.

Doppelter Torschütze für die Münchner war Sarpreet Singh (21./30.), Sören Bertram (69.) gelang das Anschlusstor für die Gäste aus Sachsen-Anhalt. Die Bayern belegen mit 21 Punkten den neunten Platz, der FCM ist mit 20 Zählern Elfter