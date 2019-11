Tedesco schließt Schalke-Rückkehr nicht aus

Stuart Franklin, getty

Domenico Tedesco trainierte bis März den FC Schalke 04

Nach einer enttäuschenden Saison geht es für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 unter dem neuen Trainer David Wagner derzeit deutlich bergauf. Ex-Coach Domenico Tedesco ist von der positiven Entwicklung nicht überrascht und kann sich sogar vorstellen, eines Tages nochmal auf Schalke tätig zu sein.

"Im Fußball kann man nichts planen", sagte Tedesco gegenüber dem "kicker". "Deshalb mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich kann sagen, dass Schalke immer ein besonderer Klub für mich bleiben wird. Ich werde immer Schalke-Fan sein."

Unter dem 34-Jährigen waren die Knappen in der letzten Saison in ernsthafte Abstiegsgefahr geraten, ehe er im März seinen Hut nehmen musste. Interimstrainer Huub Stevens schaffte mit den angeschlagenen Schalkern aber den Klassenerhalt.

Tedesco selbst heuerte vor kurzem überraschend beim russischen Top-Klub Spartak Moskau an. Wie er jetzt bestätigte, gab es jedoch auch die Möglichkeit eines erneuten Engagements in Deutschland. Alternativen zu Spartak habe es gegeben: "Aus dem Ausland, aber auch aus der Bundesliga." Um welche Klubs es sich handelt, ließ Tedesco offen.

Aus beim FC Schalke 04 hinterließ Spuren bei Tedesco

Der Deutsch-Italiener gibt zu, dass ihm sein unrühmlicher Abgang auf Schalke nicht leicht gefallen ist. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich dort sehr wohlgefühlt habe. Deshalb ist das nicht spurlos an mir vorübergegangen, aber ich habe das halbe Jahr gut genutzt, um alles aufzuarbeiten", so Tedesco.

Er blickt völlig ohne Groll darauf, dass es für seinen Ex-Klub seit dem Sommer wieder besser läuft: "Die Mannschaft ist intakt, präsentiert sich als Einheit. Die Jungs können wieder gut miteinander, das ist ganz wichtig und freut mich, vor allem für den Verein."

Der ehemalige Trainer fühlt sich nach den starken Leistungen seiner alten Schützlinge auch in seiner eigenen Arbeit bestätigt. "Ich habe nie daran gezweifelt, dass in dieser Mannschaft Potenzial steckt. Ich freue mich, dass dies nun immer deutlicher wird und die Jungs ihre Qualitäten zeigen", so Tedesco.