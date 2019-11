Dost kann sich Karriere-Ende in Frankfurt vorstellen

Octavio Passos, getty

Bas Dost ist noch bis 2022 an Eintracht Frankfurt gebunden

Der Vertrag von Bas Dost bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis 2022. Der Niederländer, der dann 33 Jahre alt ist, kann sich ein Karriere-Ende bei den Hessen durchaus vorstellen.

"Ja! Warum nicht?", antwortete er auf die entsprechende Frage im "Bild"-Interview und ergänzte: "Ich habe hier zwar gerade erst angefangen, aber es fühlt sich schon alles sehr gut an." Die Entwicklung der Eintracht sei sehr positiv.

Dost wechselte im Sommer für sieben Millionen Euro vom portugiesischen Spitzenklub Sporting nach Frankfurt. Seitdem stand der Stürmer 13 Mal für die SGE auf dem Platz und erzielte dabei fünf Tore.

An sich selbst stellt Dost sehr hohe Ansprüche. "Das hängt damit zusammen, was man von sich selbst erwartet, wie man sich im Training sieht. Dann darf ich von mir erwarten, dass ich das im Spiel leiste", erklärte der Routinier.

Seine Erfahrung will Dost auch an seine jungen Teamkollegen weitergeben. "Es gefällt mir generell, jungen Leuten zu helfen. Ich finde es immer super, wenn ich mit Spielern spiele, bei denen ich Potenzial sehe. Da sehe ich schon im Training, was jemand erreichen kann. Und dann will ich mithelfen, dass er den nächsten Schritt macht", so der 18-fache Nationalspieler der Elftal.