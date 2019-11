Eberl will auch mit Ginter und Co. verlängern

Christof Koepsel, getty

Max Eberl bastelt am Gladbach-Kader der Zukunft

Mit László Bénes und Florian Neuhaus hat Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Tagen zwei Leistungsträger langfristig an den Verein binden können. Nun arbeitet Gladbach-Sportdirektor Max Eberl bereits an weiteren Vertragsverlängerungen.

Dabei stehen wohl in erster Linie Christoph Kramer, Tony Jantschke, Lars Stindl, Matthias Ginter und Yann Sommer im Fokus. Die Arbeitspapiere der fünf Gladbach-Stars sind jeweils bis 2021 datiert.

Bezüglich des Quintetts sagte Eberl der "Rheinischen Post": "Es gab einige Prioritäten, aber das heißt nicht, dass im Hintergrund nicht schon weitere Gespräche geführt werden."

Besonders Abwehrchef Ginter wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit diversen europäischen Topklubs wie Atlético Madrid oder Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

In den letzten Jahren musste Gladbach des Öfteren Stammspieler ziehen lassen. Erst im Sommer wechselte Thorgan Hazard für rund 25,5 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Zum Verhängnis wurde den Fohlen hierbei die vertragliche Situation, da Hazards Arbeitspapier am Niederrhein nur bis 2020 datiert wäre. Anstatt den Belgier ablösefrei ziehen zu lassen, entschied sich der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga somit zu einem Verkauf.

"Es gibt einige Spieler, bei denen die Vertragslaufzeit eine Rolle spielt", verriet Eberl, der mit den laufenden Gesprächen eine ähnliche Situation wie bei Hazard verhindern möchte.