Bericht: DFB-Youngster auf der Insel heiß begehrt

Jörg Schöler, getty

Robin Koch hat sich in den Fokus einiger Premier-League-Klubs gespielt

Der Höhenflug von Jung-Nationalspieler Robin Koch ist offenbar auch den Scouts aus der englischen Premier League nicht verborgen geblieben. Gleich drei Vereine von der Insel sollen größeres Interesse an einer Winter-Verpflichtung des Verteidigers des SC Freiburg haben.

Beim Überraschungs-Vierten der Bundesliga ist Koch unter SCF-Coach Christian Streich seit Monaten gesetzt. In der Hinrunde verpasste der Abwehrspieler bislang noch keine einzige Spielminute. Durch seine starken Leistungen spielte sich der 23-Jährige laut "Sun" in den Fokus von Leicester City, den Wolverhampton Wanderers und Norwich City. Dem Vernehmen nach sollen die Breisgauer bereit sein, Koch für rund 17,5 Mio. Euro in Richtung England ziehen zu lassen.

Leicester-Scouts haben den Verteidiger laut "Sun"-Informationen beim deutschen 4:0-Erfolg gegen die Weißrussen in Mönchengladbach beobachtet. Nach dem Verlust von Harry Maguire im vergangenen Sommer (für 87,5 Millionen Euuo zu Manchester United) haben die Foxes im defensiven Zentrum Nachholbedarf. Zwar stellt Leicester mit der Innenverteidigung um den den ehemaligen Freiburger Caglar Söyüncü derzeit die beste Verteidigung der Liga. In der Breite ist der Überraschungs-Meister von 2016 in der Abwehr aber eher dünn besetzt.

Erst im September debütierte Robin Koch für die deutsche Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Argentinien. Nach dem 2:2 war Bundestrainer Joachim Löw voll des Lobes über den Verteidiger: "Robin war sehr stabil, selbstbewusst, hat eine gute Ausstrahlung und keine Anzeichen von Nervosität gezeigt."