Martin Bruckner ist der neue Rapid-Präsident

Martin Bruckner ist der neue Präsident des SK Rapid Wien

Martin Bruckner tritt bei Rekordmeister Rapid die Präsidenten-Nachfolge von Michael Krammer an. Der 54-jährige bisherige Finanzreferent stach am Montagabend bei der Wahl im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung im Allianz Stadion seinen Konkurrenten Roland Schmid aus, setzte sich mit 1.059:926 Stimmen durch. Erstmals hatte es in der 120-jährigen Geschichte eine Kampfabstimmung gegeben.

Der neue Präsident des SK Rapid heißt mit 1.059 Stimmen Martin #Bruckner.#OHV2019 #SCR2019

Bruckner steht für Kontinuität

Bruckner steht mit der "Liste Leitbild" für Kontinuität und sieht in seinem Konzept vor, den eingeschlagenen Weg mit Sportdirektor Zoran Barisic und Trainer Didi Kühbauer weitergehen zu wollen. Damit konnte er die Mehrheit der stimmberechtigen Mitglieder überzeugen und sich gegen Immo-United-Boss Martin Schmid und dessen "Liste Grün-Weiß" durchsetzen.

"Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Es erfüllt mich mit unglaublich viel Stolz, ab sofort dem SK Rapid als Präsident zu dienen! Ich bin bereit, den SK Rapid Wien – mit all meinen ExpertInnen im Präsidium – wieder erfolgreich zu machen!", sagt Bruckner bei seiner Dankesrede.

Schmid hätte mit seiner Liste einen größeren Umbruch bei Rapid gewünscht, gibt sich aber als fairer Verlierer und bleibt den Grün-Weißen auch in Zukunft weiter treu: "Gratulation an Martin Bruckner. Ich bin ab sofort wieder Premiumpartner und Fan. Freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Martin Bruckner und Christoph Peschek."

2005 Mitglieder stimmberechtigt

2.245 Mitglieder waren persönlich anwesend, 2.005 davon waren stimmberechtigt, das heißt mehr als drei Jahre durchgehend als Mitglied gemeldet. Gültig waren am Ende 1.985 Stimmen. Die Amtszeit des neuen Präsidenten dauert drei Jahre. Krammer hatte seit 18. November 2013 als Nachfolger von Rudolf Edlinger gewerkt.

