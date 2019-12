Klinsmanns Eingreiftruppe unter Druck

Boris Streubel, getty

Jürgen Klinsmann soll Hertha vor dem Absturz retten

Jürgen Klinsmann plant bei Hertha BSC den Umschwung mit einem großen Funktionsteam. Der prominent besetzte Stab muss möglichst schnell die sportliche Wende schaffen.

Erneuerer Jürgen Klinsmann gibt sich in seinem neuen Amt als Cheftrainer von Hertha BSC als Teamplayer und will die Mission Klassenerhalt mit einem großen Funktionsteam meistern. Die Experten müssen im System Klinsmann schnell liefern, nach dem Absturz in der Bundesliga auf den Relegationsplatz steht der Klub unter Druck.

"Wichtig ist, dass wir das Selbstvertrauen der Mannschaft stärken", sagte der frühere Weltmeister über die Aufgabe seiner Einsatztruppe, die das Auftreten der Mannschaft derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Möglichst schnell soll die Bundesliga-Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen, am besten schon am Freitag im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (ab 20.30 Uhr im sport.de-Liveticker).

Eine wichtige Bedeutung im neuen Sondereinsatzkommando kommt Co-Trainer Alexander Nouri zu, der von Ex-Profi Markus Feldhoff unterstützt wird. "Ich hab es gerne, wenn der Assistenztrainer das laute Wort auf dem Trainingsplatz hat, mich werden sie oft genug hören", sagte Klinsmann über die Rolle seines "Vorarbeiters".

Für Nouri selbst ist die Aufgabenteilung klar. "Wir erarbeiten die Trainingseinheiten gemeinsam. Aber natürlich ist Jürgen der Chef und hat das letzte Wort", meinte der 40-Jährige. Nouri hat als Cheftrainer schon bei Werder Bremen und dem FC Ingolstadt gearbeitet, ist allerdings seit 22 Spielen klubübergreifend ohne Sieg und steuert dem Sieglos-Rekord von Bernd Hollerbach (24 Partien) entgegen.

Klinsmann krempelt Hertha ordentlich um

Neu geschaffen wurde durch Klinsmann der Posten des Performance-Managers, der prominent mit Ex-Nationalspieler Arne Friedrich besetzt wurde. Der 40-Jährige spielte von 2002 bis 2010 selbst für die Hertha, war sechs Jahre lang Kapitän. Er absolvierte 231 Bundesligapartien für die Berliner.

"Er wird ganz eng an der Mannschaft arbeiten und mit mir viele Bereiche abdecken", sagte Klinsmann. Friedrich soll als Bindeglied zwischen Mannschaft und Manager Michael Preetz agieren. Friedrichs Verhältnis zu Preetz war nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg im Jahr 2010 angespannt, mittlerweile haben sich beide ausgesprochen.

Große Stücke hält Klinsmann auf Athletik-Trainer Werner Leuthard. Herthas Chef-Coach nannte Leuthard "einen Haudegen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bundesliga". Der 57-Jährige arbeitete zuletzt bei Eintracht Frankfurt und hat den Berlinern schon Beine gemacht. Im ersten Spiel unter Klinsmann gegen Borussia Dortmund (1:2) liefen Herthas Profis mit 120,7 Kilometern Saisonbestwert.

Nur zu einem kurzen Einsatz kommt Andreas Köpke bei der Hertha. Der Bundestorwarttrainer wurde nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes für "ein vorübergehendes und befristetes Engagement als Torwarttrainer" freigestellt. Ab Januar 2020 soll Köpke wieder für das Team von Bundestrainer Jogi Löw arbeiten.