Matthäus rechnet mit dem FC Bayern ab

Christof Koepsel, getty

Lothar Matthäus übt Kritik am FC Bayern München

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat nach der 1:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach harsche Kritik am FC Bayern München geübt.

"Die Gegner haben die Angst und die Ehrfurcht vor Bayern München verloren. Selbst wenn Mannschaften in Rückstand geraten, glauben sie noch an einen Sieg und einige schaffen das auch. Sowas gab es in der Vergangenheit äußerst selten", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Dem Team von Interimstrainer Hansi Flick mangele es aktuell an der Balance. Die Pleiten in Gladbach und gegen Bayer Leverkusen (1:2) sowie das 1:1 bei RB Leipzig am 4. Spieltag hätten gezeigt, dass den Münchnern etwas fehle, "sonst wären sie jedes Mal als Gewinner vom Platz gegangen", so der TV-Experte.

"Sie nutzen ihre Vielzahl an Großchancen nicht, sind weder effektiv noch kaltschnäuzig. Das sind eigentlich typische Bayern-Merkmal", erklärte Matthäus.

Defensive des FC Bayern zu langsam?

Der Defensive des Rekordmeisters habe aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Niklas Süle und Lucas Hernández ein Tempodefizit, monierte der 58-Jährige. "Die beiden Ausfälle haben die Mannschaft sehr geschwächt. Geschwindigkeit ist das A und O im modernen Fußball. Aktuell müssen immer wieder Martinez oder Boateng in der Viererkette aushelfen. Ihnen fehlt der Speed, der gegen schnelle, junge Spieler nötig ist, wenn es hinten gefährlich wird."

Angesichts der im Vergleich zum Vorjahr größeren Konkurrenz im Titelkampf werde es für den Rekordmeister "in dieser Saison viel schwieriger als in der letzten, irgendwann die Tabellenführung zu übernehmen", prophezeite Matthäus. "Mussten sie im letzten Jahr nur die Dortmunder jagen, sind es aktuell zwei Teams mit größerem Abstand sowie Leverkusen, Schalke, Freiburg und der wiedererstarkte BVB."

Der 464-malige Bundesligaspieler ergänzte: "Wenn die Bayern weiter schwächeln und Gladbach, Leipzig oder Dortmund konstant so toll weiterspielen, haben wir bis zum Ende Spannung in unserer Liga. Bis auf die Bayern und deren Fans freut das jeden."