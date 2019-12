Fix: Harit verlängert bei Schalke

Lars Baron, getty

Amine Harit bindet sich langfristig an den FC Schalke 04

Nachdem es zuletzt widersprüchliche Nachrichten über eine mögliche Vertragsverlängerung von Amine Harit gab, räumte der FC Schalke 04 mit einer Meldung auf der Vereins-Homepage alle Zweifel aus dem Weg. Die Königsblauen verkündeten am Mittwochnachmittag, dass sie den Vertrag mit dem offensiven Mittelfeldspieler vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert haben.

Wie "bild" berichtet, soll im neuen Arbeitspapier des marokkanischen Nationalspielers eine Ausstsiegsklausel enthalten sein. Im kommenden Sommer könne Harit den FC Schalke aber noch nicht verlassen können.

Harit wechselte im Sommer 2017 für acht Millionen Euro vom FC Nantes nach Gelsenkirchen. Nach einer guten Debütsaison sorgte der marokkanische Nationalspieler in der vergangenen Spielzeit eher abseits des Platzes für Schlagzeilen. 2019/20 glänzt der Rechtsfuß allerdings wieder mit herausragenden sechs Toren und fünf Vorlagen in 16 Pflichtspielen.

"Amine gehört zu den vielen Spielern zwischen 19 und 23 Jahren, die mit ihrem großen Potenzial die sportliche Zukunft des Klubs sein können. Ich freue mich, dass er bewusst Teil dieser Gruppe sein und seine persönliche Entwicklung bei uns fortsetzen will", sagte S04-Coach David Wagner in einer ersten Stellungnahme nach der Vertragsverlängerung. "Amines vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein tolles Zeichen für unseren Verein", ergänzte Sportchef Jochen Schneider.

Für Harit spielte die Verpflichtung Wagners bei den Überlegungen, sich länger an Schale zu binden offensichtlich eine zentrale Rolle. "David Wagner hat mir vom ersten Tag an erklärt, welche Rolle ich in seinen Planungen spiele und wie ich der Mannschaft helfen kann. Das hat mir riesengroßes Selbstvertrauen gegeben. Ohne ihn, sein Trainerteam, den gesamten Staff und meine Mannschaft hätte ich nicht wieder eine solch positive Entwicklung genommen", sagte der 22-Jährige. Er sehe seine sportliche Entwicklung nicht am Ende und "möchte mit Schalke 04 in den kommenden Jahren gerne wieder international spielen.