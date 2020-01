Erzgebirge Aue leiht Ribéry-Teamkollegen

Maurizio Borsari

Wechselt auf Leihbasis zum FC Erzgebirge Aue: Jacob Rasmussen (hier 2018 im Trikot des FC Empoli)

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat auf die verletzungsbedingten Ausfälle in der Abwehr reagiert und sich mit Jacob Rasmussen verstärkt.

Der 22 Jahre alte Däne wechselt auf Leihbasis ohne Kaufoption vom italienischen Erstligisten AC Florenz bis zum Saisonende zu den Sachsen. Rasmussen traf bereits im Trainingslager der Auer in Spanien ein, teilten die Sachsen via Twitter mit. In Florenz kickt Rasmussen unter anderem an der Seite von FC-Bayern-Legende Franck Ribéry.

Nach der Landung in Sevilla fuhr er dann mit Co-Trainer Sascha Franz ins Trainingslager-Hotel nach Novo Sancti Petri.