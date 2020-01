Gladbach will mit Duo verlängern - 50 Mio. für Elvedi?

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Bleiben Matthias Ginter und Nico Elvedi langfristig in Gladbach?

Gleich ein Dutzend Verträge laufen im Profikader von Borussia Mönchengladbach in den nächsten 18 Monaten aus. Gladbach-Manager Max Eberl wird aber wohl nur mit einigen wenigen Spielern verlängern.

Wie "Sport Bild" berichtet, sollen in jedem Fall die Arbeitspapiere von Matthias Ginter und Nico Elvedi in den kommenden Wochen vorzeitig verlängert werden. Beide haben noch einen Vertrag bis 2021.

Demnach haben die Fohlen jeweils die Option, die Spieler ein weiteres Jahr zu binden. Allerdings wolle Eberl diese nur dann ziehen, wenn die Akteure zustimmen.

Die vorzeitige Verlängerung mit Matthias Ginter dürfte "Sport Bild" zufolge kein Problem sein. Der 26-Jährige will selbst gerne bei der Borussia bleiben. Im Fall Nico Elvedi ist jedoch auch ein baldiger Abschied möglich.

Wie sieht die Zukunft von Raffael und Co. aus?

Sollte der 22-Jährige einen Wechsel im Sommer anstreben, winkt Gladbach eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro und mehr, so das Sportblatt. Ob ein Verein tatsächlich bereit ist, den Innenverteidiger nach der Saison für eine solche Summe zu verpflichten, steht jedoch in den Sternen.

In den kommenden Wochen wird sich Manager Eberl aber auch um die Zukunft von Spielern kümmern, deren Verträge nur noch bis zum Saisonende laufen. Raffael, Fabian Johnson, Oscar Wendt, Max Grün und Tobias Strobl würden, Stand jetzt, die Borussia im Sommer verlassen.

Eberl hatte kürzlich öffentlich angekündigt, keinem der Spieler "aus Dankbarkeit" einen neuen Vertrag vorlegen zu wollen.

gkl