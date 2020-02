So reagieren Pep und Co. auf die Sperre

unknown

Wie geht es mit Pep Guardiola und Manchester City weiter?

Während ein Großteil der Fußball-Welt die zweijährige UEFA-Sperre von Manchester City für alle europäischen Klub-Wettbewerbe begrüßt, sind sich die Verantwortlichen des englischen Meisters offenbar sicher, dass es gar nicht zu einer Sanktion kommen wird. Zumindest sollen sie dies den Spielern hinter verschlossenen Türen mitgeteilt haben.

Öffentlich äußern zur drastischen Strafe der UEFA wollten sich bisher weder Pep Guardiola noch die Spieler und Hauptverantwortlichen von Manchester City. Intern wurde dagegen sehr wohl intensiv über den Ausschluss diskutiert. "Sky Sports" will erfahren haben, wie die Gespräche zwischen den Klubchefs und Spielern in den letzten Tagen und Stunden abgelaufen sind.

Pep Guardiola soll den Profis unmissverständlich klargemacht haben, dass er selbst im schlimmsten Fall bei Manchester City bleibt. "In welcher Liga wir auch immer spielen, ich werde immer noch hier sein. Selbst wenn sie uns in die dritte Liga packen, werde ich hier sein. Jetzt ist die Zeit gekommen, zusammenzuhalten", zitiert der Sender den Katalanen.

Neben Guardiola soll auch der englische Nationalspieler Raheem Sterling bereits erklärt haben, auf jeden Fall in Manchester bleiben zu wollen. Gerüchte über seinen möglichen Abgang machten nach Bekanntwerden der Sperre schnell die Runde. So hieß es in Spanien, Real Madrid bereite ein Angebot in Höhe von 215 Millionen Euro vor, um den 25-Jährigen von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen.

ManCity-CEO: Sperre wird aufgehoben

Dass es womöglich überhaupt nicht zu einer Sperre kommt, soll Klubboss Ferran Soriano den Spielern erklärt haben. "Vertraut mir so, wie ich euch vertraue. Es [die Sperre] wird aufgehoben", hat Soriano laut "Sky Sports" zu den Profis gesagt.

Eine namentlich nicht genannte, dem Verein nahestehende Quelle erklärte gegenüber "Sky Sports News" derweil: "Niemand wird Ärger machen oder andere Menschen enttäuschen, solange nicht alle Fakten bekannt sind." Allen Spielern sei mitgeteilt worden, dass der Klub nichts falsch gemacht habe: "Das ist immer noch die Message. Daran hat sich nichts geändert."

csc