Hängt Flicks Zukunft beim FC Bayern von Tuchel ab?

Hansi Flick vom FC Bayern steht bei Manchester United auf dem Zettel

Ungewohnt forsch stellte Trainer Hansi Flick zuletzt Bedingungen für ein weiteres Engagement als Cheftrainer des FC Bayern. Laut "Bild" hängt das unter anderem mit Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel zusammen.

Demnach habe Flick durch den Erfolg von Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Borussia Dortmund einen Konkurrenten weniger. Solange PSG an Tuchel festhält, habe der FC Bayern keine "Top-Alternative für den Trainerposten", heißt es in dem Bericht.

Tuchel stand vor dem Rückspiel gegen den BVB unter enormem Druck. Mehrere französischen Medien hatten berichtet, dass ein Scheitern in der Königsklasse das Aus für den 46-Jährigen bei PSG bedeutet hätte. Die Pariser setzten sich allerdings mit 2:0 gegen die Dortmunder durch und zogen ins Viertelfinale ein.

Tuchel wurde schon in der Vergangenheit immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Flicks bisheriger Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Erst am Donnerstag hatte der "kicker" berichtet, dass eine Verlängerung für den Trainer keine Selbstverständlichkeit ist. Demnach sei eine Zusage von Flick bei einem entsprechenden Angebot der Bayern-Bosse "nicht garantiert".

Flick bei Manchester United auf dem Zettel?

Bereits am Mittwoch hatte Flick zu "Sport Bild" gesagt, dass er bestimmte Bedingungen an seinen Job als Cheftrainer knüpft. In einem Interview forderte der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw ein Vetorecht bei Transfers ein.

Außerdem bestätigte Flick, dass er Offerten anderer Klubs vorliegen hat. "Es gibt Anfragen, mit Sicherheit auch interessante. Das registriere ich, natürlich freut man sich da auch. Denn es zeigt eine gewisse Wertschätzung", sagte der 55-Jährige.

Laut "Bild" steht Flick bei Manchester United auf dem Zettel. Die Red Devils schweben unter Ole Gunnar Solskjaer allerdings gerade auf einer Erfolgswelle.